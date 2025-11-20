Estos vecinos de Toledo reclaman soluciones ante el «colapso» en Navidad

Vecinos de la calle Hombre de Palo de Toledo, en pleno casco histórico de la ciudad, han reclamado al Ayuntamiento soluciones y medidas ante el «colapso» de esta y otras calles del barrio en Navidad, así como han convocado una protesta este viernes para visibilizar su malestar.

Así lo ha explicado, en declaraciones a EFE, una de las vecinas de la calle Hombre de Palo, Carmen Zamorano, quien ha precisado que en esta arteria del casco histórico por la que pasan multitud de visitantes en esta fechas residen más de una veintena de vecinos, cuyas demandas no son atendidas por el Consistorio.

La protesta coincidirá con el encendido del alumbrado navideño, una época en la que los problemas se agravan e incluso los vecinos advierten que es «peligroso» y «puede pasar algo» porque tienen problemas para acceder a sus viviendas y a sus garajes en esta calle.

Además, Zamorano ha lamentado que este año han adelantado la fecha del encendido del alumbrado y que van a ser «48 días sin poder vivir tranquilamente» porque la calle «se colapsa» debido a la cantidad de gente que pasa por ella.

Ha afeado que los representantes municipales «no escuchan y no hacen caso» de las demandas de los vecinos, las cuales ha dicho que se las han trasladado tanto al concejal de Movilidad, Iñaki Jiménez, como al de Promoción Económica, Juan Marín.

Entre las propuestas planteadas, ha precisado que los vecinos de Hombre de Palo apuestan por que los mercadillos se trasladen a otros barrios o que la iluminación se encienda solo los días de Navidad -del 24 de diciembre al 6 de enero- o los fines de semana.

Sin embargo, ha apuntado que la única solución que ha deslizado el Ayuntamiento en cuanto a los coches y al acceso a los garajes es que aparquen en Safont si tienen problemas para llegar hasta su calle.

Y conscientes de que este tipo de problemas afecta a otras calles del barrio, Zamorano ha avanzado que, tras la protesta de este viernes, tienen intención de llevar a cabo otra el día 29 de diciembre a la que invitan al resto de vecinos del casco histórico.