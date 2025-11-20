El presupuesto de Toledo para 2026: los números

El proyecto de presupuesto del Ayuntamiento de Toledo para 2026 se sitúa en los 117,4 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 7,6 por ciento (8,3 millones más) que en 2025.

El concejal de Hacienda, Fondos Europeos y Participación Ciudadana, Juan José Alcalde, ha presentado este jueves a los grupos políticos este anteproyecto del presupuesto municipal que, según ha explicado, incluye más inversiones, refuerza los servicios públicos, garantiza la estabilidad financiera y congela los impuestos municipales, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

El presupuesto alcanza los 117.475.000 euros, lo que supone un incremento de 8,3 millones de euros respecto a las cuentas del 2025, según Alcalde, quien ha destacado que la partida de inversiones reales aumenta un 155,4%, pasando de 3,4 a 8,8 millones, e incluye obras como las nuevas dependencias de la Policía Local.

Según el concejal de Hacienda, se trata “de un presupuesto responsable, realista e imprescindible para seguir impulsando la modernización de la ciudad y mejorando la calidad de vida de los toledanos”.

Tras la presentación del anteproyecto de presupuestos, este jueves, en la Comisión Extraordinaria de Cultura, Patrimonio y Hacienda, se inician los trámites para la aprobación de las cuentas municipales, y la próxima semana los concejales comparecerán para explicar los presupuestos de sus áreas de gobierno.

El plazo para presentar enmiendas finalizará el 5 de diciembre, a las 12:00 horas, y una vez estudiadas el 15 de diciembre se celebrará la Comisión de Hacienda, y el 18 de diciembre será el pleno de debate y aprobación definitiva de las cuentas municipales.

Por su parte, el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha dicho este jueves, en un desayuno informativo organizado por el digital ‘Encastillalamancha.es’, que espera contar con el apoyo de Vox en la aprobación del presupuesto municipal de 2026 ya que es «muy positivo» para la ciudadanía.

Ha destacado que no contempla que los «compañeros» de gobierno «renuncien» a un presupuesto «tan positivo» para la ciudad, y ha agregado que, además, deberían apoyarlo los concejales del PSOE y de IU ya que cuenta con un incremento «muy importante» de inversiones para la ciudad.