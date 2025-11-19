Rechazo «frontal» al despido de una decena de trabajadores de esta empresa en Toledo

CCOO ha rechazado «frontalmente» el despido de una decena de trabajadores en el centro de trabajo de Toledo de la empresa farmacéutica Reig Jofre.

El pasado 7 de noviembre, la dirección de la compañía farmacéutica decidió, de forma unilateral, despedir a 10 trabajadoras y trabajadores, una medida «traumática» que censura el sindicato, según ha informado CCOO en nota de prensa.

Este miércoles, en las concentraciones realizadas en ambos turnos, la plantilla «ha demostrado que está unida y firme». «No vamos a tolerar decisiones basadas en los despidos injustificados y traumáticos», ha dicho Daniel Navidad, presidente del comité de empresa, al tiempo que pide «que no se repita esta situación y se apueste por la estabilidad en el empleo, algo fundamental para las personas que formamos parte de este proyecto».

Desde han hecho un llamamiento «al diálogo y a acercar posturas para encontrar soluciones que respeten el empleo y la dignidad de las personas trabajadoras». «Si la empresa persiste en su actitud, no descartamos intensificar la acción sindical para dar una salida justa a este conflicto», han advertido.