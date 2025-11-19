Incendio con heridos en Toledo

Dos personas han resultado afectadas por el incendio este miércoles de una vivienda en la localidad toledana de La Puebla de Montalbán, incendio que se ha propagado también hasta la vivienda contigua.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, el fuego ha comenzado a las 16.04 horas en una vivienda ubicada en la calle Gorrión, concretamente en la planta baja.

El fuego, ya extinguido, ha afectado a la planta baja de esta vivienda en su totalidad como también a parte de otra vivienda contigua.

Los afectados son una mujer de 58 años de edad y un hombre de 65, que han sido atendidos in situ por una UVI y posteriormente trasladados en ambulancia convencional al Hospital Universitario de Toledo.

En el operativo han participado bomberos de Santa Olalla, así como efectivos de la Policía Local y la Guardia Civil.