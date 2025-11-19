Advierten de sanciones a esta concesionaria en la línea de autobús Toledo-Talavera

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha advertido a la empresa concesionaria del servicio de autobús entre Toledo y Talavera de la Reina (Toledo), que será sancionada «si no se resuelven los problemas de la línea».

En un comunicado, el delegado de la Junta en Talavera de la Reina, David Gómez, ha asegurado que “el transporte Talavera-Toledo es un servicio muy importante y si la gestión de la empresa actual no es la correcta, vamos a actuar hasta las últimas consecuencias”.

«Hemos trasladado a la empresa concesionaria que si no se resuelven todos los problemas de la línea y se funciona con la calidad que exige el servicio procederíamos a incoar los expedientes sancionadores que sean necesarios», ha asegurado el delegado de la Junta.

La Plataforma de Afectados del Transporte de Viajeros de Talavera y Comarca, han trasladado varias quejas en las que han criticado el servicio actual con la empresa Monbus, debido al estado de los autobuses y retrasos constantes.

Gómez ha confirmado que el Gobierno Regional está trabajando desde la discreción, con la inspección de transportes”, y están “comprobando todas las quejas y reclamaciones” que transmiten los usuarios de la línea.

Gómez ha recordado que “esta es una línea de autobús que siempre se gestionó con un modelo de riesgo y ventura, pero que tras la pandemia de COVID-19 y ante su falta de rentabilidad, el Gobierno regional comprometió dos millones y medio de euros y la licitó, adjudicándose en septiembre de 2024”.

Por otro lado, también ha detallado que el Gobierno de Castilla-La Mancha “como administración pública, debe actuar con pleno respeto al principio de legalidad y ello supone garantizar los derechos de los viajeros, pero también el procedimiento administrativo sancionador frente a la compañía adjudicataria para poder actuar con eficacia”.

Para finalizar, el delegado ha mandado un mensaje de tranquilidad a los usuarios de la línea de Talavera-Toledo y ha asegurado que se van a “resolver las incidencias, pero hay que considerar que utilizar la línea para hacer política y generar alarma como está haciendo el Ayuntamiento de Talavera no va a mejorar la situación de los usuarios”.