Un menor de edad resulta herido de un accidente de tráfico en un pueblo de Toledo

Un menor de 17 años de edad ha resultado herido tras colisionar este lunes la moto que conducía con un camión en la localidad toledana de Illescas.

Fuentes del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han informado a Europa Press que el aviso se ha recibido casi a las 16.30 horas, y que el choque ha tenido lugar en el polígono SAU-XII, en la calle Picos de Urbión, esquina SAU.

El herido ha sido trasladado en una UVI al hospital de Toledo, en un operativo en el que también han participado agentes de la Policía Local