Gran operación contra los robos en viviendas en Toledo; hay varios detenidos

Agentes del Puesto Principal de la Guardia Civil de Illescas han conseguido identificar y detener a un total de cinco varones por delitos de robo cometidos en viviendas de su demarcación territorial.

Tras recibir el aviso de un intento de robo en una vivienda de la localidad de Numancia de la Sagra y obtener la descripción que aportaba el llamante, tanto del varón en cuestión como de las herramientas utilizadas cuando trataba de acceder a la casa, los agentes identificaban al presunto autor en las inmediaciones, portando las herramientas escondidas en su mochila, según ha informado la Benemérita en nota de prensa.

Con el fin de esclarecer los hechos, los agentes comprobaban que los daños producidos en el acceso a la vivienda eran compatibles con las herramientas, a la vez que el llamante reconocía, sin ningún género de dudas, al presunto autor, procediendo a su detención por un supuesto delito de robo con fuerza en grado de tentativa.

Esta detención se suma a otras cuatro realizadas en las últimas dos semanas, en el marco de las labores de vigilancia e investigación llevadas a cabo por la Compañía de la Guardia Civil de Illescas, con las que se han podido esclarecer un total de cinco robos con fuerza en viviendas de las localidades de Yuncos, Ugena y Numancia de la Sagra.