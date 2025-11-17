Admitido a trámite un recurso de diligencias sobre Hospital de Toledo; los detalles

La Audiencia Provincial de Toledo ha admitido a trámite el recurso de apelación del CSIF contra el auto de archivo de las diligencias del Juzgado de Instrucción número 1 de Toledo respecto al laboratorio de anatomía patológica del Hospital Universitario de Toledo.

En un comunicado, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha informado de la admisión a trámite y ha considerado que «es necesario depurar responsabilidades y también garantizar la protección de los trabajadores ante posibles secuelas permanentes» por los síntomas «compatibles con intoxicaciones» que tienen en la zona de laboratorios del Hospital Universitario de Toledo.

CSIF ha considerado que el Complejo Hospitalario de Toledo y la Consejería de Sanidad no han llevado a cabo «las medidas necesarias ni con la urgencia requerida para garantizar la salud y seguridad de los trabajadores» ya que ha pasado un año desde que los primeros profesionales comenzaron con síntomas.

En la nota de prensa, ha subrayado que la concesionaria del Hospital, el Sescam y la Consejería de Sanidad «tienen la obligación de salvaguardar la salud y seguridad y, por tanto, es absolutamente inadmisible que los trabajadores continúen enfermando sin que se aporten soluciones».

También ha recordado CSIF que ha acudido al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para que evalúe y estudie el posible riesgo de radiación o exposición electromagnética en la zona de laboratorios.