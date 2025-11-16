Dos árboles de Toledo y uno de Guadalajara, entre los 10 aspirantes a Árbol del Año 2026 

Dos olmos, situados en las localidades de El Toboso (Toledo) y Aranzueque (Guadalajara), y una encina, que está en Quintanar de la Orden (Toledo), son tres árboles centenarios que se encuentran entre los diez árboles candidatos a Árbol del Año 2026 en España, cuya fase de votación comienza este lunes 17 de noviembre.

El certamen Árbol, Bosque del Año y Bosque Urbano, impulsado por Bosques sin Fronteras, busca reconocer el valor ecológico, cultural y social de los árboles y bosques más singulares de España.

La ‘olma de Dulcinea’ (ulmus minor) está situada en el Museo Casa de Dulcinea de El Toboso y es un ejemplar centenario de 36 metros de altura, un perímetro de 3,60 metros y una antigüedad de unos cien años.

En cuanto a la olma de Aranzueque (ulmus minor), tiene 17 metros de altura, está situada en la plaza mayor de la localidad y tiene entre 150 y 200 años. Es de los pocos ejemplares que sigue en pie y sana después de sobrevivir a la grafiosis que afectó a la comarca.

La centenaria encina (quercus ilex) de doña Elena de Quintanar de la Orden tiene una altura de 14,50 metros y 4,50 metros de perímetro y está situada entre los términos de Los Hinojosos (Cuenca), Villanueva de Alcardete, El Toboso y Quintanar, en la provincia de Toledo.

Entre el 17 de noviembre y el 17 de diciembre está abierta la fase de votaciones para determinar el árbol que representará a España en el concurso europeo.

El año pasado el pino Juan Molinera de Abengibre (Albacete) fue elegido Árbol del Año en España y consiguió la medalla de bronce en la competición como Árbol Europeo del año.