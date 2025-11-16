Desactivado el Meteocam en Toledo con varias incidencias

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, ha desactivado, a las 23.59 horas de este sábado, el Plan Específico ante el Riesgo por Fenómenos Meteorológicos Adversos (Meteocam), que se encontraba en fase de alerta en la provincia de Toledo desde las 09.00 horas del mismo día, en previsión de fuertes lluvias y rachas de viento pronosticadas por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que había emitido un aviso de nivel naranja por riesgo importante de precipitaciones en la comarca toledana de la Sierra de San Vicente.

La desactivación del Plan Específico se ha llevado a cabo tras la finalización de los avisos emitidos por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para la provincia de Toledo y la ausencia de incidentes significativos registrados en el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112.

Según informa el Ejecutivo, durante el tiempo de activación del Meteocam, se han contabilizado en toda la provincia de Toledo un total de cuatro incidencias, todas por obstáculos en la calzada –caída de árboles, ramas–, no registrándose ningún incidente a consecuencia de las precipitaciones.

Todos los incidentes registrados se han ido resolviendo a lo largo de la jornada, sin que se hayan producido daños personales.