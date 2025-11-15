Una plaza especial para Talavera de la Reina

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha destacado la figura de Julio Mayo Bodas como «un referente del arte y la identidad talaverana, cuya obra ha sabido reflejar como nadie la luz, los paisajes y la esencia de la ciudad».

Así se ha pronunciado en la inauguración de una nueva plaza, junto a la Basílica del Prado, que desde este sábado recibe el nombre de Julio Mayo Bodas, como homenaje a uno de los artistas más reconocidos y queridos de la ciudad.

Según informa el Consistorio, Gregorio ha subrayado que el lugar para llevar a cabo este reconocimiento no ha sido elegido al azar, ya que los Jardines del Prado eran para el artista uno de sus rincones favoritos para pintar.

Además, el alcalde ha recordado que uno de sus cuadros más destacados es ‘La Batalla de Talavera’, un lienzo de grandes dimensiones sobre el histórico episodio que se vivió en julio de 1809, «y que se puede admirar junto a la Puerta Noble del Ayuntamiento de Talavera».

«Julio Mayo Bodas fue, es y será siempre parte del alma artística de Talavera, y su nombre quedará grabado en esta plaza, como símbolo de gratitud y admiración por su legado y su compromiso con el arte y la difusión de la cultura talaverana», ha concluido.

Julio Mayo Bodas (Talavera de la Reina, 1929-2020) fue un pintor realista, formado en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando (Madrid).

Su trayectoria artística está marcada por una profunda conexión con su ciudad natal, Talavera, a la que plasmó en innumerables lienzos de temática urbana, paisajística y costumbrista.

A lo largo de su carrera, expuso en importantes galerías y recibió diversos reconocimientos, entre ellos el Premio Ciudad de Talavera a la Cultura en 2011 y la distinción de Hijo Predilecto de Talavera en 2018.