La Lotería Nacional llega con 600.000 euros en este pueblo de Toledo

El primer premio del sorteo de la Lotería Nacional del sábado, que ha correspondido al número 33.278, ha sido vendido íntegramente en una administración de loterías de Consuegra (Toledo), que lo tiene abonado desde hace 80 años, por lo que los 600.000 euros con los que está dotado se quedan en el pueblo.

La administración de loterías número 1, ubicada en la Avenida de Castilla-La Mancha de Consuegra, está abonada desde hace 80 años al 33.278, por lo que han quedado en el pueblo los 600.000 euros con los que está dotado el número (10 series), a razón de 60.000 euros al décimo ha explicado a EFE la responsable de la administración Mercedes Domínguez Gómez.

Asimismo, ha indicado que la administración está abonada al número desde hace 80 años, cuando lo llevó su padre Francisco Domínguez Tendero, que fue colaborador de la Agencia EFE.

Por lo tanto, siempre se vende entre los clientes que están abonados y en ventanilla.

Aunque no es la primera vez que han repartido un premio importante, ya que hace unos años ya dieron otro en sorteo de la Lotería Nacional de un sábado, en este caso del 16 de octubre de 2010, cuando vendieron el segundo premio que correspondió al 26.305, otro número al que también están abonados, ha comentado la responsable de la administración de loterías número 1 de Consuegra.

A su vez, el segundo premio, que ha recaído en el número 24.568, se ha vendido en los municipios malagueños de Antequera y Torremolinos.

Los reintegros han sido para los décimos acabados en 8, 2 y 9.