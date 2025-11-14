Herido de gravedad en Toledo

Un trabajador de 53 años ha resultado herido grave tras caer desde una altura de 9 metros, en Mascaraque (Toledo).

El servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha informado a EFE de que el accidente laboral ha ocurrido a las 11:35 horas de este viernes, en una empresa de envases situada en la carretera que une Mora y Toledo, en el término municipal de Mascaraque.

El trabajador, de 53 años, estaba en el tejado de la nave y ha cedido el techo, por lo que ha caído al suelo desde una altura de nueve metros.

El afectado ha sido atendido por el médico de urgencias y trasladado al Hospital de Toledo.

Al lugar del suceso se han desplazado también agentes de la Guardia Civil.