Acusan a un concejal de Talavera de ‘okupa’

El concejal del PSOE de Talavera de la Reina (Toledo) Roberto Gallegos ha negado las acusaciones de ‘okupación’ de la vivienda de su familia, que compró el pasado octubre una nueva propietaria, y ha afirmado que ya se están preparando para dejar el domicilio.

El concejal socialista ha enviado, este viernes, un comunicado a los medios explicando la situación de su vivienda familiar, después de que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Talavera de la Reina (Toledo) haya reclamado explicaciones por unas informaciones periodísticas que apuntaban a que el concejal ‘okupaba’ ese domicilio.

Según ha explicado Gallegos, el domicilio ha pertenecido a su familia durante más de 60 años y, debido a la crisis económica, terminó «en manos del banco, que pasó a vendérselo a un fondo buitre».

Este fondo, apunta, vendió en octubre de este año la casa a una persona, por lo que su familia debe abandonar el domicilio.

«Ni mis padres ni yo somos ‘okupas’, porque ‘okupa’ es una persona que entra en una casa que no es suya», ha advertido.

Además, ha señalado que él tiene otra vivienda, propiedad suya y de su hermana.

«No tengo problemas en reconocer que paso temporadas con mis padres porque son mayores, máxime en los últimos meses y años, cuando mi padre ha sufrido graves enfermedades, ocupándome de sus cuidados, atención y necesidades», ha dicho el concejal.

Y ha negado haber pedido dinero a la nueva propietaria. «Lo que mis padres han pedido ha sido tiempo, tiempo para embalar más de 60 años de vida en esa casa, porque como ustedes entenderán después de 60 años lo que necesitan mis padres es tiempo. Hace semanas que les estamos ayudando a recoger y embalar toda una vida en esa casa», ha sentenciado.