Suceso atroz en Talavera: encuentran a un hombre grave con heridas de arma blanca

Hallado un varón con heridas de arma blanca en una calle de Talavera

Un varón, del que no ha trascendido edad ni identidad, ha sido hallado en estado grave en la avenida Pío XII de Talavera de la Reina con heridas por arma blanca.

Fuentes del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han informado a Europa Press que la llamada de aviso se ha registrado a las 6.47 horas de este jueves.

Hasta el lugar de los hechos se han movilizado agentes de la Policía Nacional, Policía Local y una UVI que, tras atenderlo, lo ha trasladado al Hospital Nuestra Señora del Prado.

