Detenido por matar a una de las especies más amenazadas de la península en Toledo

Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de la Guardia Civil de Toledo han detenido a un varón como presunto autor de un delito contra la flora y fauna, por la muerte de un ejemplar de águila imperial ibérica (Aquila adalberti), una de las especies más amenazadas de la península.

Según informa el instituto armado, el animal fue abatido por un disparo del presunto autor, que realizaba labores de vigilancia en un coto de caza.

El pasado mes de febrero se tuvo conocimiento del hallazgo del ave sin vida en una zona de la comarca de La Mancha Toledana, un área de especial relevancia ecológica para la dispersión de fauna y que forma parte de la Red de Áreas Protegidas de Castilla- La Mancha (RAPP).

Esta red incluye refugios de fauna y pesca, además de Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), integrados en la Red Naura 2000, cuya catalogación implica medidas especiales de conservación y recuperación de especies en peligro de extinción.

Tras varios meses de investigación, análisis periciales y recopilación de pruebas, los agentes del Seprona, en el marco de la operación ‘Impemo’ han podido determinar que el animal fue abatido por un disparo, consiguiendo identificar al presunto autor –quien realizaba labores de vigilancia en un coto de caza– así como intervenir el arma utilizada en la comisión del delito.

El detenido se enfrenta a una pena de prisión de hasta dos años, así como a la inhabilitación para el ejercicio de su profesión, para cazar o pescar, y a la pena de privación del derecho a la tenencia y porte de armas por un periodo de hasta cuatro años.

Según recuerda el Seprona, el águila imperial ibérica está incluida tanto en el Catálogo Español como en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha, considerada como especie ‘En peligro de extinción’, debido a su escasa población y al alto riesgo de desaparición a corto o medio plazo.

«La pérdida de un ejemplar de esta especie supone una grave alteración del equilibrio ecológico, afectando directamente a la conservación de la biodiversidad, y al mantenimiento de los ecosistemas naturales», alertan desde este servicio de la Guardia Civil.