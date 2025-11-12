Toledo, en aviso por ‘Claudia’ este jueves

La borrasca ‘Claudia’ activará este jueves los avisos en una treintena de provincias por viento, olas, lluvia y tormenta, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, con avisos amarillos por viento estarán Cádiz, Córdoba, Huelva, Sevilla, Huesca, Zaragoza, Cantabria del Ebro, Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora, Toledo, Lleida, Badajoz, Cáceres, A Coruña, Ourense, Pontevedra, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Madrid (sierra), Navarra (pirineo) y La Rioja (Ibérica riojana).

La alerta por viento ascenderá a nivel naranja en Asturias (la cordillera y picos de Europa) y Cantabria (centro y valle de Villaverde).

En cuanto a lluvia, las provincias con aviso amarillo serán Córdoba, Huelva, Sevilla, Ávila, León, Salamanca, Zamora, A Coruña, Ourense, Pontevedra, Cáceres y la Sierra de Madrid. En Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas, se elevará a nivel naranja.

Asimismo, el aviso amarillo por oleaje se activará en Almería, Cádiz, Granada, Huelva, A Coruña, Pontevedra, Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife.

También en aviso amarillo, pero por tormenta, estarán Huelva y Sevilla, así como Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife.

Para este juves, AEMET prevé que el frente asociado a la borrasca ‘Claudia’ afectará a la mitad oeste peninsular con cielos cubiertos y precipitaciones, acompañadas de tormentas ocasionales en la fachada atlántica.

Las precipitaciones serán persistentes y localmente fuertes en Galicia y oeste del sistema Central y cordillera Cantábrica. También habrán precipitaciones fuertes o muy fuertes en Andalucía occidental y, con menor probabilidad, en Extremadura, con tormentas que pueden dejar rachas muy fuertes, por lo que AEMET no descarta alguna tromba marina aislada o tornado breve.

Durante la tarde se extenderán las lluvias de forma débil al resto de la mitad occidental con cielos nubosos o intervalos nubosos y sin precipitaciones en el resto de la Península, mientras que los cielos poco nubosos o despejados estarán Baleares.

En Canarias, el sur del propio frente acabará de recorrer las islas dejando cielos cubiertos y abundantes precipitaciones persistentes y fuertes, incluso localmente muy fuertes, con tormentas que también pueden ser fuertes. A lo largo del día éstas irán cesando de oeste a este abriéndose claros.

Además, se esperan bancos de niebla matinales dispersos en puntos de montaña, fachada oriental peninsular y Ebro.

Mientras, las temperaturas máximas tendrán un ligero ascenso en depresiones del nordeste y litorales mediterráneos, más acusados en Melilla donde se superarán los 30 grados. Por el contrario, en Canarias, centro norte e interiores de la mitad sur peninsular se esperan descensos, que podrán ser localmente notables en zonas de la meseta Sur y de Andalucía. Al mismo tiempo, las mínimas estarán en aumento en la mayor parte del país.

Por último, AEMET espera vientos moderados de componentes este y sur en la Península y Baleares, con componente norte en litorales del Mediterráneo norte y rolando a poniente en el Estrecho. Serán fuertes en litorales atlánticos, con rachas muy fuertes en amplias zonas de la mitad oeste peninsular y entornos de montaña. Habrá viento fuerte del suroeste rolando a oeste moderado en Canarias, con rachas muy fuertes en la mayor parte del archipiélago.