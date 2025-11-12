Herido de gravedad por arma blanca un joven en Toledo

Un hombre de 28 años ha resultado este miércoles herido por arma blanca en el pecho, en el callejón Miguel Delibes de Esquivias (Toledo).

Fuentes del Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han explicado a Europa Press que el aviso del suceso se ha recibido a las 19.12 horas.

El herido ha sido trasladado por una UVI hasta el Hospital General Universitario de Toledo. También ha acudido hasta el lugar la Guardia Civil.

Fuentes de la Delegación del Gobierno en la región han confirmado a Europa Press que los hechos se han producido durante una pelea en la que participaban dos personas y que, por el momento, no hay detenidos y se está investigando lo ocurrido.