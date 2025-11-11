Utilizaban una aplicación de mensajería para estafar a sus víctimas de Toledo ofreciéndoles un trabajo; hay dos detenidos

La Policía Nacional ha detenido en Ceuta por un presunto delito de blanqueo de capitales a dos personas que utilizaban una aplicación de mensajería para estafar a sus víctimas de Palma, Madrid, Cáceres y Toledo ofreciéndoles un trabajo.

La investigación tuvo su origen en una denuncia formulada en Palma sobre una presunta estafa a través de la aplicación de mensajería Telegram, en la que los responsables de los hechos ofertaban un trabajo por el que inicialmente la víctima debía de ingresar la cantidad de 800 euros en una cuenta bancaria.

Según ha informado la Jefatura de Policía de Ceuta, el denunciante realizó el ingreso, comprobando al cabo de los días que los supuestos «contratadores» no solo no le daban trabajo, sino que le invitaban a seguir ingresando dinero, prometiendo beneficios extraordinarios en breve periodo de tiempo.

Las primeras pesquisas llevadas a cabo en la Comisaría de Policía de Palma llevaron a la identificación de dos personas residentes en Ceuta como presuntas beneficiarias de los ingresos realizados por el denunciante.

La Sección de Blanqueo de Capitales de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de Ceuta ha sido la encargada de continuar la investigación, que se ha saldado con la detención de dos varones por estos hechos.

Los ahora detenidos habrían estafado por el mismo procedimiento al menos a tres personas más en distintas partes del territorio nacional -Madrid, Cáceres, Toledo-, habiéndose detectado que los autores habrían podido recibir ilegalmente hasta el momento la cantidad de más de 6.000 euros.