Toledo será sede del 126 Consejo Ejecutivo de ONU Turismo el próximo año

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha valorado la elección de Toledo como sede del 126 Consejo Ejecutivo de ONU Turismo, que se celebrará los días 10 y 11 de junio del año próximo. La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha destacado la importancia de acoger una cita de estas características, que situará la mirada internacional del turismo en la región; y ha agradecido al ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, la decisión del Gobierno de España de elevar la capital regional como propuesta española para acoger el próximo Consejo Ejecutivo.



La decisión, tal y como han informado fuentes ministeriales, ha sido ratificada hoy en la celebración del Consejo Ejecutivo en Riad, y va a suponer que España acoja una cumbre internacional de turismo al máximo nivel el año próximo, en el mes de junio. “Es una gran oportunidad para visibilizar el modelo de gestión del turismo que abanderamos en la región, un turismo experiencial, de calidad y muy orientado hacia la sostenibilidad, que está haciendo que la región atraviese las mejores cifras en la actividad turística de toda nuestra historia”, ha señalado Patricia Franco.



ONU Turismo, antigua Organización Mundial del Turismo y que tiene sede permanente en España, ha celebrado desde el pasado sábado la reunión de su Consejo Ejecutivo en Riad (Arabia Saudí), en una cumbre que ha servido para celebrar los 50 años de la organización y que ha confirmado además el relevo al frente de la misma, que ocupa ahora la emiratí Sheikha Al Nowais, como nueva secretaria general.