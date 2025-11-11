Confirmado: Viva Suecia actuará en Toledo

El grupo murciano Viva Suecia ha sumado nuevas fechas a su gira ‘Hecho en tiempos de Paz’ para el próximo año 2026, que les llevará a la plaza de toros de Toledo el 20 de junio.

Además, según desvelan en su cuenta de Instagram, la banda estará también el próximo año en Sevilla el 7 de junio (Icónica Fest), en Alicante el 11 de julio (Área 12) y en Pamplona (Navarra Arena) el 7 de noviembre.

Se ha abierto una lista de espera para acceder a la preventa exclusiva este jueves, 13 de noviembre, a las 12.00 horas. La venta general se abrirá el mismo día pero a las 13.00 horas.

Además, los murcianos han avisado a sus fans de Barcelona de que tienen «una noticia preciosa» para ellos que les hace «una ilusión tremenda».

Estas fechas se suman a las ya confirmadas en Valladolid, Valencia, Madrid y Zaragoza, donde han agotado entradas, y A Coruña, Bilbao y Granada, donde aún hay disponibles. La banda ofrecerá su concierto más grande en Murcia el 17 de octubre en Espacio Norte para el que ya no hay entradas.