Confirmado: Viva Suecia actuará en Toledo

infoCLM Send an email 11 noviembre, 2025 - 16:57
Concierto de Viva Suecia en Cuenca. - EUROPA PRESS - Archivo

El grupo murciano Viva Suecia ha sumado nuevas fechas a su gira ‘Hecho en tiempos de Paz’ para el próximo año 2026, que les llevará a la plaza de toros de Toledo el 20 de junio.

Además, según desvelan en su cuenta de Instagram, la banda estará también el próximo año en Sevilla el 7 de junio (Icónica Fest), en Alicante el 11 de julio (Área 12) y en Pamplona (Navarra Arena) el 7 de noviembre.

Se ha abierto una lista de espera para acceder a la preventa exclusiva este jueves, 13 de noviembre, a las 12.00 horas. La venta general se abrirá el mismo día pero a las 13.00 horas.

Además, los murcianos han avisado a sus fans de Barcelona de que tienen «una noticia preciosa» para ellos que les hace «una ilusión tremenda».

Estas fechas se suman a las ya confirmadas en Valladolid, Valencia, Madrid y Zaragoza, donde han agotado entradas, y A Coruña, Bilbao y Granada, donde aún hay disponibles. La banda ofrecerá su concierto más grande en Murcia el 17 de octubre en Espacio Norte para el que ya no hay entradas.

infoCLM Send an email 11 noviembre, 2025 - 16:57
Photo of infoCLM

infoCLM

Periódico Digital de Castilla-La Mancha con todas las noticias de Ciudad Real, Toledo, Cuenca, Guadalajara y Albacete
Botón volver arriba