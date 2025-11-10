La inspección ferroviaria con ‘drones-nido’ tendrá especial protagonismo de un pueblo de Toledo

La ingeniería pública Ineco se ha convertido en la primera entidad en España autorizada para operar ‘drones-nido’, sistemas que automatizan la inspección ferroviaria mediante estaciones remotas de despegue, aterrizaje y recarga de drones como las instaladas en la Base de Mantenimiento de Alta Velocidad de Villarrubia de Santiago (Toledo).

Ineco se encuentra realizando pruebas con esta tecnología, validada en colaboración con HelixNorth y Adif. La ingeniería ha explicado que gracias a este sistema los drones pueden realizar operaciones automáticas sin necesidad de un piloto presencial, aumentando la «eficiencia y seguridad» de las inspecciones.

El proyecto ha sido desarrollado por Víctor Gordo y Alejandro Díez, de la gerencia de sistemas CNS y ATM de Ineco, quienes han integrado la automatización e inteligencia artificial con el fin de reducir los tiempos de inspección, anticipar incidencias y optimizar la toma de decisiones mediante análisis de datos en tiempo real.

En esta línea, Ineco ha explicado que la autorización por parte de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) ha sido fruto de un «exhaustivo» estudio de seguridad operacional, en el que ha demostrado la viabilidad técnica de estas operaciones automatizadas en «entornos ferroviarios complejos».

Asimismo, la ingeniera señala que la autorización para operar con ‘drones-nido’ supone un paso «decisivo» en la estrategia de movilidad aérea innovadora de Ineco, y que esta iniciativa promueve el uso de nuevas tecnologías que contribuyan a una infraestructura ferroviaria «más inteligente».