Denuncian que no se ejecutan las recomendaciones en el laboratorio del Hospital de Toledo

Los delegados de prevención del Área Sanitaria de Toledo del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha han lamentado que, a pesar de la Gerencia del Hospital de Toledo recibió antes del verano informes de auditorías externas realizadas en los laboratorios con recomendaciones para aplicar, aún no se ha acometido ninguna a día de hoy.

Los delegados de prevención del área sanitaria de Toledo y trabajadores de los laboratorios del Hospital Universitario de Toledo se han manifestado un lunes más a las puertas del centro hospitalario para denunciar la situación que enfrentan los trabajadores de dicho servicio, ya que llevan más de un año denunciando que el entorno de trabajo no es seguro para su salud y exigen «medidas que permitan solucionar de forma urgente la grave situación».

Con pancartas con mensajes como ‘Trabajadores intoxicados = pacientes sin resultados’, ‘Ahora los pacientes somos nosotros’ o ‘Queremos trabajar sin enfermar’, los trabajadores de los laboratorios del hospital de Toledo han urgido a que se adopten “soluciones ya”, tal y como han informado los delegados de prevención en un comunicado de prensa.

De este modo, han denunciado que casi un año después del comienzo de los “graves incidentes” que se producen en estos laboratorios, no han remitido los problemas que afectan a la salud de los trabajadores, sino que persisten con «constantes partes de incidencias» por los síntomas que presentan y ante la “pasividad de la mutua de accidentes y la Gerencia del hospital”.

Los delegados de prevención han lamentado que esta situación «se está alargando en exceso» y afecta a decenas de trabajadores del Sescam, que «están trabajando en un ambiente que no es seguro para su salud, con consecuencias futuras difíciles de predecir, pero con unas consecuencias inmediatas, también en su salud emocional».

Y ello porque «no se le está dando una solución convincente, satisfactoria y definitiva por parte de la Gerencia del Complejo Hospitalario de Toledo».

Así, han señalado que los trabajadores de los laboratorios del Hospital de Toledo llevan casi un año con síntomas que no tienen cuando se encuentran fuera del espacio laboral, en el que además usan mascarillas con filtro para desempeñar su trabajo.

Irritación ocular, sequedad de boca, sabor metálico, afonía repentina, dolor de cabeza, mareos y hasta disminución del nivel de consciencia son algunos de los síntomas que, según los delegados de prevención del Hospital de Toledo, presentan los trabajadores de los laboratorios.

Por ello, estos trabajadores remitieron a la Gerencia un escrito pidiendo respuestas a “si en la situación actual se les garantiza su salud”, pero los delegados de prevención han afeado que la Gerencia «ha respondido con ambigüedad diciendo que desde que han tenido conocimiento de los informes les están dando equipos de protección» y han incidido en que los síntomas aparecen igualmente aunque los trabajadores se protejan con dichos equipos.

Además, han denunciado que la Gerencia recibió antes del verano informes de auditorías externas realizadas en las instalaciones de los laboratorios, en las que se hacen unas recomendaciones a realizar, pero que no se han acometido aún a día de hoy.

“Para nuestra sorpresa, por parte de esta Gerencia, en un Comité de seguridad y salud del mes de octubre ,se reconoció que ni siquiera se habían leído», han lamentado los delegados de prevención.

Por todo ello, han insistido en “pedir el cierre de las instalaciones para su revisión completa y reparación de las deficiencias que pudieran encontrarse”.