La Bonoloto deja un importante premio en Toledo

El sorteo de la Bonoloto, celebrado este domingo día 9 de noviembre, ha dejado parte de la suerte en Toledo, donde uno de los tres boletos acertantes de Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) ha sido validado en la Administración de Loterías nº 12, situada en la calle Comercio, 27.

Según ha informado la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), la combinación ganadora ha estado formada por los números 08, 46, 12, 25, 19 y 14, con el complementario 04 y el reintegro 5. La recaudación del sorteo ascendió a 2.084.232,00 euros.

En esta ocasión no existen boletos acertantes de Primera Categoría (6 aciertos), por lo que se genera un bote que permitirá que en el próximo sorteo un único acertante pueda ganar 1.800.000 euros.

Además del boleto premiado en Toledo, los otros dos boletos de Segunda Categoría fueron validados en la Administración nº 1 de Montserrat (Valencia) y en el Despacho Receptor nº 87.170 de Pontevedra. Cada uno de los tres acertantes de esta categoría recibirá un premio de 41.406,96 euros.