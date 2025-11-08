Victoria Abril, Clara Lago, Alberto Ammann y Christina Rosenvinge reflexionan en Toledo sobre el papel del cine

El Festival Internacional del Cine y la Palabra (CiBRA) ha reunido este sábado en Toledo a los premiados honoríficos de su XVII edición: Victoria Abril, Clara Lago, Alberto Ammann y Christina Rosenvinge, quienes han reflexionado sobre el papel del séptimo arte en un encuentro moderado por el escritor y comunicador Luis Alegre.

En declaraciones a los medios de comunicación previas al encuentro, la actriz Victoria Abril, que recibirá el galardón ‘Toledo de Cine’, ha recordado su primera experiencia cinematográfica en la ciudad: «Fue en 1978 con el rodaje de ‘El hombre que supo amar’, de Míguez Picazo, con Timothy Dalton, y ahora en 2025 el cine me vuelve a traer a Toledo, pero esta vez para un reconocimiento».

Foto: EFE/Ángeles Visdómine

De su lado, la actriz Clara Lago, distinguida con el premio ‘Alice Guy’ en el séptimo arte, ha expresado su agradecimiento por el galardón: «Es un honor que te den un reconocimiento y luego compartir escenario y charla con gente como Victoria Abril, Alberto Ammann o Christina Rosenvinge».

Foto: EFE/Ángeles Visdómine

Lago ha reflexionado sobre el poder transformador del cine y ha destacado su capacidad para inspirar y educar a nuevas generaciones, así como su papel en la transmisión de mensajes sociales «en un momento de cierta desesperanza generalizada».

Por su parte, el actor Alberto Ammann, también galardonado con el premio ‘Toledo de Cine’, ha hablado sobre el vínculo entre el cine y el espectador y ha reivindicado las historias que invitan a pensar y a mirar el mundo desde otra perspectiva.

Y la cantante y actriz Christina Rosenvinge, reconocida con el premio ‘Alice Guy’ en otros ámbitos de la vida, ha incidido en los puentes entre la música, la palabra y la interpretación como lenguajes que comparten una misma raíz creativa.

Foto: EFE/Ángeles Visdómine

La charla coloquio, que llevaba por título ‘Palabras mayores’, ha servido como antesala de la gala de clausura del CiBRA, que esta noche pondrá fin a más de dos semanas de programación cultural.

Foto: EFE/Ángeles Visdómine

Además de estos cuatro reconocimientos se entregarán el premio literario ‘El viento de la luna’ a Fernando Aramburu; la ‘Orden de Toledo’ a los hermanos Álvaro y Ángela Cervantes; y la distinción ‘Adaptación a una vida; una vida de cine’ a Irene Villa.

Asimismo, los programas de cine de RTVE recibirán el premio especial de Cine y Educación y se rendirá homenaje a dos de las voces más emblemáticas del doblaje español: Camilo García y María Luisa Solano.