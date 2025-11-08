Un pueblo de Toledo acoge este domingo la primera edición provincial de una iniciativa saludable y solidaria

El I Día Provincial del Senderismo y Naturaleza de Toledo, un nuevo evento que cuenta con el apoyo de la institución provincial, en colaboración con la Federación de Deportes de Montaña de Castilla-La Mancha (FDMCM), el Ayuntamiento de Sonseca y el Club de Montaña Torozo de esta localidad, se celebrará este domingo, día 9.

Sgún ha informado la Diputación de Toledo en un comunicado, esta primera edición se celebrará en Sonseca, en el marco de las XXII Jornadas de la Montaña de esta localidad, con el objetivo de fomentar el senderismo como práctica saludable, sostenible y accesible para todos, y al mismo tiempo dar a conocer la riqueza natural y paisajística de la provincia.

El evento cuenta también con un importante componente solidario, ya que la recaudación se destinará a la Asociación de Afectados por Cáncer de Sonseca y Comarca.

La ruta elegida consta de unos 17 kilómetros, está homologada como PR y cuenta con un desnivel de apenas 200 metros. Partirá desde Casalgordo, pedanía de Sonseca y discurrirá en su primera parte entre terrenos agrícolas, continuando hasta las ruinas visigodas de San Pedro de la Mata para después adentrarse en la zona más baja de los Montes de Toledo.

El I Día Provincial del Senderismo y Naturaleza de Toledo se desarrollará en torno a la ruta PR TO-17 ‘Ruta del Pasado Visigodo’, con salida desde la Plaza de Casalgordo, pedanía de Sonseca, a las 8.00 horas.