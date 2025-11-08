Toledo acoge este domingo la obra del reconocido artista peruano Héctor Acevedo

El Museo Cromática de Toledo inaugura este domingo, 9 de noviembre, la exposición ‘Ecos de la Nocturnidad’, una muestra individual del reconocido artista peruano Héctor Acevedo, figura destacada en el panorama internacional de la pintura y la escultura contemporánea.

Héctor Acevedo, artista premiado en diversos certámenes internacionales, presenta una selección de obras que destacan por su fuerza simbólica, atmósferas oníricas y un lenguaje visual profundamente narrativo. Su estilo explora la condición humana desde lo emocional y lo inconsciente, fusionando lo figurativo con elementos míticos y poéticos, informa el museo.

La muestra, que podrá visitarse hasta el 8 de diciembre en las instalaciones del museo, reúne una cuidada selección de sus pinturas más recientes, acompañadas de tres esculturas que dialogan con sus universos pictóricos y refuerzan la dimensión tridimensional de su discurso creativo.

‘Ecos de la Nocturnidad’ es un viaje a través de la memoria, los sueños y las sombras que habitan nuestra identidad. Acevedo invita a mirar más allá de la apariencia para descubrir lo que permanece en silencio».