Un coche choca contra un camión en un aparatoso accidente con rescate en Toledo; hay una herida

La conductora de un turismo, de 25 años, ha resultado herida al colisionar su vehículo contra un camión en la A-42 a su paso por el término municipal de Toledo, por lo que ha tenido que ser trasladada al Hospital Universitario de la ciudad.

El servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha informado a EFE de que el accidente ha ocurrido sobre las 21:08 horas de este jueves, a la altura del kilómetro 66 de la A-42 en Toledo, que quedó cortada en sentido Ciudad Real hasta las 23:30 horas, debido a las labores de atención y limpieza.

La conductora del turismo, de 25 años, quedó atrapada en el interior del vehículo y tuvo que ser rescatada por los bomberos de Toledo y, además, fue trasladada por una UVI al Hospital Universitario de Toledo.

Al lugar del suceso también han acudido agentes de la Guardia Civil.