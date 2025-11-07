Señales «positivas» para el trazado del AVE en Toledo

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha asegurado que desde el Consistorio perciben señales «positivas» sobre la aceptación de su propuesta para el trazado del AVE Madrid-Lisboa a su paso por la ciudad, una propuesta que, ha dicho, es «muy similar» a la de la Junta pero que además aporta suelos municipales para la realización de un «apeadero o andén pasante» frente al centro comercial Luz del Tajo, en el barrio del Polígono.

Así se ha expresado el alcalde este viernes a preguntas de los medios antes de participar en la reunión entre el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad y la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas que ha tenido lugar en la Sala Capitular del Consistorio toledano.

«Llevamos desde el mes de marzo esperando esa respuesta y lo que percibimos, fundamentalmente, es cierto, a través de los medios de comunicación, es positivo», ha apuntado Velázquez, que ha incidido en que en su opinión la propuesta toledana «tiene que ser definitiva».

El primer edil de la capital regional ha defendido que la opción planteada por el Consistorio «se trabajó con todos los colectivos implicados en la estación» y se plasmó después de «más de cien reuniones», con la estación de Santa Bárbara «como línea roja absoluta» ya que es «un edificio que siempre ha sido protagonista del transporte ferroviario» en la ciudad.

Para Velázquez, el elemento que hace «verdaderamente viable» la propuesta es la implantación de ese apeadero o andén pasante, con la idea de tener «una estación con dos terminales» y, además, planteando esta nueva infraestructura en una zona que está «en terrenos municipales, fuera de zona de inundabilidad, fuera de cuestiones que planteen problemas arqueológicos y fuera de cualquier tipo de impacto visual que pudiera comprometer la declaración de Toledo como Patrimonio de la Humanidad».

«Por eso digo que nosotros hemos estado siempre tranquilos. La propuesta era muy positiva, fue fruto de un proceso de escucha activa verdaderamente relevante. No tenemos información oficial, pero ojalá que este mes se pudiera cerrar esa alternativa planteada por el Ayuntamiento, que es una alternativa verdaderamente positiva porque no presenta ningún tipo de problema y garantiza todas las cuestiones que había que garantizar», ha concluido.