Se tragó una dosis de cocaína cuando fue sorprendido en Toledo

La Audiencia Provincial de Toledo juzga el próximo 11 de noviembre a un hombre acusado de un delito de tráfico de drogas en 2020, que cuando fue sorprendido por la Guardia Civil se tragó la dosis de cocaína que iba a vender a una clienta.

Según el escrito de acusación consultado por EFE, la Fiscalía pide una pena de cuatro años de prisión por un delito contra la salud pública en la modalidad de tráfico de drogas que causan grave daño a la salud, y también una multa de 436 euros.

El ministerio fiscal ha relatado que el 15 de junio de 2020 el acusado, que venía dedicándose a la venta de drogas en Consuegra (Toledo), quedó con una clienta para venderle medio gramo de cocaína.

Cuando la Guardia Civil hizo acto de presencia en el lugar de la venta. el acusado masticó e ingirió la dosis de cocaína y pidió a la mujer que ocultase un monedero con otras siete dosis.

La clienta aceptó en un primer momento pero, ante la posibilidad de un cacheo arrojó el monedero a un terreno cercano, donde fue recuperado por los agentes con 3,68 gramos de la droga en su interior.

Asimismo, los agentes se incautaron de 800 euros en metálico que portaba el acusado, y ha cifrado el precio que las ocho dosis habría alcanzado en el mercado ilícito en 218 euros.