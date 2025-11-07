Cortes de tráfico este sábado en Toledo

Con motivo de la celebración de la marcha atlética ‘Espada Toledana’ que tendrá lugar este sábado, día 8 de noviembre, se efectuarán cortes de tráfico que afectará a la avenida de la Reconquista y a la calle Ecuador desde las 14.00 hasta las 21.00 horas.

Por ello, se han habilitado varias alternativas para los usuarios: Para el barrio de Santa Teresa, ya que no se podrán efectuar salidas ni entradas por la avenida de la Reconquista, los vehículos podrán salir o acceder por las calles Coronel Baeza, Camino Molinero o Carlos III.

En cuanto al barrio de los Bloques, para los usuarios de las calles Talavera, Diputación, Torrijos y todas sus perpendiculares, las salidas deberán efectuarse por la calle Quintanar y las entradas por la calle Talavera desde Duque de Lerma.

Pero además, aquellos vehículos estacionados en las calles Escalona, Ocaña y Orgaz, deberán salir en sentido inverso hacia la calle Talavera, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Desde Policía Local se recomienda que para los vehículos estacionados en la avenida de la Reconquista y la calle Ecuador, no aparquen en estos viales por constituir un circuito hermético para la prueba deportiva, además de no poder circular durante el tiempo señalado de duración de la prueba.