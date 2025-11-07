Adjudica la redacción del proyecto para la construcción del nuevo centro de salud en este municipio de Toledo

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público la adjudicación de la redacción del proyecto básico y de ejecución, dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud del nuevo centro de salud de Santa Cruz de la Zarza (Toledo), por un importe superior a los 104.000 euros.



Este trámite supone un nuevo avance para dotar a este municipio de un dispositivo sanitario que permita mejorar las condiciones de habitabilidad y confort de las personas usuarias y profesionales, sustituyendo así unas instalaciones que se han quedado obsoletas. El adjudicatario del contrato es José Carlos Menasalvas Serrano.



Las actuales instalaciones se corresponden con un centro antiguo que no dan respuesta a las necesidades asistenciales actuales; no cuentan con espacios para nuevas acciones, el área de Urgencias tiene unas dimensiones reducidas y las consultas de Pediatría están ubicadas en módulos prefabricados anexos a las instalaciones del centro.



Para mejorar de forma temporal estas instalaciones se han hecho algunas reformas en el Centro de Salud dirigidas a mejorar espacios, sin embargo, las instalaciones actuales no permiten una posible ampliación.



El Gobierno de Castilla-La Mancha tiene prevista una inversión total de en torno a los tres millones de euros para la construcción del nuevo centro que se levantará en una parcela de más de 2.300 metros cuadrados situada en la calle Santa Cruz de Rivas, y que tendrá una superficie construida de más de 1.200 metros cuadrados.



Según el Plan Funcional elaborado por el SESCAM y que tiene que servir de referencia para la redacción del proyecto, las nuevas instalaciones con un área de recepción de pacientes y la unidad de admisión y citaciones, así como un área de Extracciones con zona específica para la extracción de muestras y otra para la clasificación de las mismas.



El área asistencial dispondrá de tres consultas de Medicina Familiar y Comunitaria, otras tantas de Enfermería, un cuarto de curas, sala de espera y aseos. Contará con un área dedicada a la atención pediátrica con una consulta médica, cuarto de curas y aseos infantiles.



El centro de salud de Santa Cruz de la Zarza cuenta con atención continuada y dispondrá de un área de Urgencias, con zona de recepción de pacientes, área de familiares y de asistencia, una consulta de atención continuada, sala de emergencias polivalente, sala de curas, aseos, sala de espera y almacén.



Asimismo, dispondrá de una residencia para el personal sanitario de guardia, con cuatro dormitorios, estar de personal y cocina/comedor. Las nuevas dependencias se completan con un área de Dirección y Docencia en la que se ubicará el despacho para la coordinación del centro, así como un aula/biblioteca y sala polivalente.



La Zona Básica de Salud de Santa Cruz de la Zarza pertenece a la Gerencia de Atención Primaria de Toledo y tiene asignadas un total de 4.013 tarjetas sanitarias. El Equipo de Atención Primaria está integrado por tres profesionales de Medicina Familiar y Comunitaria, tres de Enfermería, un pediatra y dos auxiliares administrativos, además del personal que atiende el Punto de Atención Continuada.