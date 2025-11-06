Reclaman al Ayuntamiento de Talavera una solución a los problemas de temperatura de la piscina climatizada El Prado

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Talavera de la Reina, Luis Enrique Hidalgo, ha pedido al Gobierno municipal una solución inmediata a los problemas de temperatura que desde hace semanas afectan a la piscina climatizada ‘El Prado’.

Según la formación, numerosos usuarios han trasladado su malestar por las condiciones de las instalaciones deportivas, en las que la temperatura del agua y ambiental estarían por debajo de los niveles óptimos, según ha trasladado el PSOE por nota de prensa. Una situación provocada, según han informado, por una avería pendiente de reparación.

Además, han criticado que esta situación se de sin ninguna alternativa, dado que la piscina del Polideportivo José Ángel de Jesús Encinas (JAJE) permanecerá cerrada hasta el próximo 31 de diciembre. Un estado del que ha responsabilizado al edil de Deportes, al que ha acusado de «falta de previsión».

CRÍTICAS AL TENIENTE DE ALCADE POR SU OPOSICIÓN AL ESTATUTO

Por otra parte, la formación socialista local ha criticado al teniente alcalde de la ciudad, David Moreno, por haber acudido a Madrid en calidad de jefe parlamentario regional de Vox para criticar el proyecto de Estatuto de Castilla-La Mancha, a pesar de introducir la singularidad territorial de Talavera de la Reina y su comarca.

«Forma parte de esa demagogia de la ultraderecha de Vox y ese posicionamiento que tienen contra el conjunto de la ciudadanía», ha lamentado, ya que «están más preocupados de lanzar su mensaje contra todo que de aportar soluciones para el conjunto de la ciudadanía».

El portavoz socialista ha afirmadodos los partidos con representación en el Pleno de Talavera «hemos votado a favor de reconocer esa singularidad».

Y, sin embargo,»Moreno en Talavera dice que sí pero luego, obedeciendo a sus jefes de Madrid, se posiciona en contra del Estatuto de Castilla-La Mancha y, por tanto, en contra de esa singularidad».

Hidalgo ha defendido además que este Estatuto de Autonomía blinda cuestiones como la sanidad, la educación pública, el derecho de los talaveranos y de los castellanomanchegos al uso del agua o los servicios sociales.

«A lo mejor es que todas estas cuestiones a David Moreno y a la ultraderecha no les interesa», ha indicado.

Por ello, ha reprochado que «Moreno se haya ido a Madrid a hablar mal de todo lo que nos interesa a los talaveranos ya los castellanomanchegos» y cuestiona qué hace entonces como vicealcalde de Talavera y como diputado regional «si no va a defender lo que beneficia a esta tierra».

INAUGURACIÓN DE UN WC

En otro orden de asuntos, el portavoz socialista ha lamentado la «excesiva puesta en escena» que protagonizó el Gobierno de PP y Vox en el día del ayer, en el que siete concejales, entre ellos el alcalde, se fueron a inaugurar «a bombo y platillo» un WC, con corte de cinta y presentador incluidos.

Hidalgo ha señalado que a todos los talaveranos «nos causó sorpresa y perplejidad ver a un alcalde y a seis concejales de una ciudad de 85.000 habitantes inaugurando un WC» y por ello ha pedido a Gregorio que antes de llevar a cabo estos actos «recapacite un poco y piense cómo nos ven desde fuera ante este tipo de actuaciones».