Denuncia el «abandono de los centros de educación especial en la provincia de Toledo»

La Federación de Enseñanza de CCOO Toledo ha denunciado «el grave deterioro» de los centros de educación especial (CEE) de la provincia de Toledo, que sufren, ha dicho, una situación «insostenible», fruto del «abandono» de la administración.

El sindicato ha asegurado este jueves en una nota de prensa que hay centros creados para sesenta alumnos que escolarizan «a más de un centenar sin refuerzo de personal».

«Es una situación límite que afecta tanto a la calidad educativa como a la salud laboral del profesorado y del personal laboral», ha afirmado el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO Toledo, Bernardino Mendoza.

El sindicato ha advertido, además, de que la coordinación con los servicios sanitarios es «prácticamente inexistente» y de que «la falta de personal de enfermería y ATE deja desprotegido al alumnado más vulnerable».

En algunos casos, ha agregado, «los equipos directivos se ven obligados a administrar medicación sin ser personal sanitario, una práctica que vulnera la normativa de prevención de riesgos laborales».

Asimismo, CCOO ha alertado de que la falta de espacio ha obligado a compartir aulas, utilizar zonas comunes e, incluso, habilitar trasteros como aulas, «lo que compromete la seguridad y dignidad del alumnado».

Por todo ello, el sindicato ha exigido a la Consejería de Educación «un plan urgente de refuerzo de personal docente, laboral y sanitario», la apertura «inmediata» del CEE de Illescas y la actualización de la normativa que regula estos centros, «con ratios realistas, protocolos frente a conductas graves y un decreto de convivencia específico».

«Los centros de educación especial no pueden seguir siendo los grandes olvidados del sistema educativo. Requieren atención, inversión y respeto institucional», ha concluido Mendoza.