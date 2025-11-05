Las últimas noticias sobre el sacerdote de la Diócesis toledana que fue detenido en Torremolinos supuestamente con droga 

El Arzobispo de Toledo dice que está en desarrollo el proceso canónico y eclesiástico sobre el cura detenido con droga

infoCLM Send an email 5 noviembre, 2025 - 14:01
Foto de Tima Miroshnichenko en Pexels

El arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, ha asegurado este miércoles que en estos momento se está desarrollando «el proceso canónico y eclesiástico que era necesario» respecto al sacerdote de la Diócesis toledana que fue detenido en Torremolinos supuestamente con ‘tusi’, droga conocida como cocaína rosa.

«Desde el primer momento se tomaron todas las medidas cautelares apartando al sacerdote del ejercicio del Ministerio», ha señalado a preguntas de los medios en una rueda de prensa para presentar el Día de la Iglesia Diocesana 2025.

En este sentido, el arzobispo de Toledo ha indicado que se están valorando todos los hechos y que sería «una imprudencia» valorar lo que está en proceso de investigación.

Cerro Chaves ha recordado igualmente que paralelamente se está llevando a cabo el «procedimiento civil» contra el detenido. Un procedimiento de cuyo desarrollo el Arzobispado de Toledo no tiene noticia.

