El accidente de un camión provoca el corte de esta carretera en Toledo

La carretera CM-4003, a la altura de Bargas (Toledo), está cortada al tráfico este miércoles debido a la salida de vía de un camión en el kilómetro 10.300 que ha tenido lugar por la mañana y cuyo conductor, de 53 años, ha sido trasladado en ambulancia al Hospital de Toledo pero con pequeños cortes por la rotura de cristales.

Fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han informado a EFE de que el aviso se ha producido a las 9:09 horas y que el corte de la carretera se debe a la instalación de una grúa de gran tonelaje para retirar el vehículo pesado.

No obstante, las mismas fuentes han precisado que se trata de un camión de lona que no transportaba nada peligroso, y que el camionero solo tiene heridas leves.

Se ha establecido un paso alternativo por la TO-2515 para ir de Bargas a Yunclillos, si bien los vehículos que circulen de Camarenilla a Bargas tienen que dar la vuelta ya que, en este caso, no hay paso alternativo.