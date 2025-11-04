Llamativas las declaraciones de los acusados de retener a dos personas en Illescas: «hubo una reunión acalorada» 

R.G.M y E.B.T, los dos acusados de retención ilegal a dos personas dedicadas a custodiar un alijo de droga en Illescas (Toledo) tras sufrir un ‘vuelco de la mercancía’ –R.V.D y F.J.R.M– se han declarado inocentes por estos hechos y han negado que les extorsionaran ni agredieran.

En el juicio que ha tenido lugar en la Audiencia Provincial de Toledo este martes, ambos no se han referido en ningún momento a que se produjera un robo de droga, y sí han aludido a que se produjo un robo de dinero por una obra que habían acordado con los acusados.

En relación a los hechos, que sucedieron el 11 de octubre de 2023, cuando R.V.D. se hallaba en una nave industrial de Illescas custodiando un cargamento de droga por encargo del acusado R.G.M, éste ha señalado que en esta nave solo se habló de una obra, que le habían encargado en León, porque él era albañil.

R.G.M ha mencionado que hubo una reunión «acalorada» por el supuesto robo de este dinero, que ha cuantificado en 6.000 euros, en concepto de esta obra, de la que se supone que él se iba a encargar.

Por su lado, E.B.T,, traductor de profesión, como ha manifestado en su declaración, ha señalado que el primer acusado se puso en contacto con él para que prestara sus servicios de traducción, ya que los responsables de esta obra en León solo hablaban inglés.

E.B.T a quien se le acusa de amenazar a R.V.D con una pistola el día de los hechos, ha negado que portara un arma. Además, ha señalado que hubo cierta tensión «por el robo de este dinero» en concepto de la supuesta obra, pero en ningún momento se agredió a R.V.D.