Intervenidos más de 27 kilogramos de marihuana en Toledo: hay varios detenidos

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una plantación de cultivo intensivo de cannabis en la localidad de Ugena (Toledo) y han procedido a la detención de cuatro varones como presuntos autores de delitos contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico.

En la operación, además, han sido intervenidos más de 27 kilogramos de marihuana, según ha informado el Cuerpo Nacional de Policía por nota de prensa.

Los investigadores pudieron constatar que del domicilio, el cual se encontraba situado próximo a un centro escolar, emanaba un fuerte olor a sustancia estupefaciente, toda vez que se escuchaba el funcionamiento de sistemas de ventilación.

Avanzadas las pesquisas policiales, los agentes establecieron un dispositivo de vigilancia en torno a la vivienda.

Por todo ello, el pasado 5 de octubre, la Policía Nacional procedió a la entrada y registro del domicilio, hallando en el interior una instalación de cultivo intensivo de cannabis en la planta baja, con 830 plantas de marihuana en su fase de secado, así como una gran cantidad de cogollos de esta sustancia ya recolectados.

En paralelo, en el exterior del inmueble, se observó cómo el contador de luz se encontraba manipulado, existiendo un enganche ilegal al suministro, un extremo que fue verificado con posterioridad por los profesionales de la compañía energética.

Los detenidos son cuatro varones como presuntos autores de delitos contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico, pasando todos ellos a disposición judicial.