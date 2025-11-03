Puy du Fou España se prepara para su época más emotiva del año: la Navidad. A partir del 29 de noviembre, el parque temático de Toledo se transformará en el Belén más grande de España, invitando a los visitantes a revivir las tradiciones navideñas de antaño con un enfoque histórico y familiar.

La principal novedad de la cuarta temporada navideña es el lanzamiento de un show exclusivo: ‘La Alegría de la Navidad’. Este nuevo espectáculo se presenta como «un gran viaje de luz y esperanza», reviviendo los relatos bíblicos esenciales –desde Moisés hasta el nacimiento de Jesús– a través de una puesta en escena de gran calado emocional e histórico.

Con este estreno, Puy du Fou busca envolver al espectador en una atmósfera de asombro y celebración del misterio navideño.

TRADICIÓN, SABORES Y GRANDES ESPECTÁCULOS.

El parque mantiene intacta la esencia que lo ha consolidado como un destino clave en estas fechas. Los visitantes podrán disfrutar de una jornada completa con sus grandiosos espectáculos diurnos, incluyendo éxitos como El Último Cantar, A Pluma y Espada, y el recién estrenado El Tambor de la Libertad.

El espíritu navideño se hará palpable en la Puebla Real con su tradicional Mercadillo Navideño. En este espacio, los oficios antiguos cobran vida entre luces, brasas y villancicos. Los aromas de las castañas asadas, las migas y los roscones recién horneados crean un ambiente que evoca ‘la Navidad de nuestros abuelos’, un concepto central en la propuesta del parque.

Uno de los momentos familiares más esperados será la visita de Melchor, Gaspar y Baltasar. Los Reyes Magos harán una parada en su camino a Belén para recibir personalmente a los más pequeños en su Gran Jaima, escuchando sus deseos. Al caer la noche, la solemnidad de la llegada se materializará en un cortejo real que recorrerá las calles de la Puebla Real, acompañado por su séquito, heraldos y caballos.

La temporada se complementa con la IV edición del Concurso de Coros Navideños, donde 19 grupos finalistas de más de un centenar de colegios de toda España competirán en el parque por el premio al mejor coro del país.

La experiencia gastronómica también rinde homenaje a las navidades de antaño, con la posibilidad de disfrutar de un menú navideño especial, además de los platos típicos ofrecidos en el mercadillo, como gachas o chocolate caliente.

Las entradas para disfrutar de esta Navidad histórica están disponibles a partir de 38 euros a través de la web del parque, incluyendo la opción de adquirir un paquete de entrada con menú navideño.