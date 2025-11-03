Denuncia «la eliminación de los autobuses del programa de cribado de cáncer de mama en la provincia de Toledo»

El diputado regional del PP en las Cortes de Castilla-La Mancha, Juan Antonio Moreno, ha lamentado la nueva situación que se está produciendo en la provincia de Toledo con el programa de cribado de cáncer de mama, al tiempo que ha exigido explicaciones urgentes a Emiliano García-Page y a su consejero de Sanidad, Jesús Fernández Saz.

Moreno ha explicado que el Partido Popular ha tenido conocimiento, a través de las mujeres afectadas, de que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha eliminado los autobuses que permitían el traslado de mujeres desde distintos municipios de la provincia hasta el Hospital de Toledo para realizarse las pruebas de cribado de cáncer de mama.

«El pasado jueves ya pedimos explicaciones al consejero de Sanidad en el pleno de las Cortes, pero una vez más no obtuvimos ni una sola respuesta», ha señalado el diputado ‘popular’, al tiempo que ha incidido en «que la falta de sensibilidad y de planificación del Gobierno de Page está generando una situación muy grave que pone en riesgo la salud de muchas mujeres toledanas».

Igualmente, Moreno ha denunciado que desde el mes de marzo no se están citando a las mujeres de municipios como San Pablo de los Montes o Quintanar de la Orden, lo que demuestra «una absoluta dejadez en la gestión sanitaria y una falta de compromiso con la prevención del cáncer de mama».

«El Gobierno de Page debe dar explicaciones inmediatas y restablecer de manera urgente este servicio esencial, ya que no se puede jugar con la salud de las mujeres ni con un programa que salva vidas», ha concluido el diputado regional del PP.