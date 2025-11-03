Confirmado: Amancio Ortega cubrirá los costes de ejecución de 10 proyectos en el Hospital de Parapléjicos de Toledo

El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) ha aceptado una donación de la Fundación Amancio Ortega Gaona de los importes correspondientes a los costes de la ejecución de 10 proyectos en el Hospital Nacional de Parapléjicos.

Según la resolución, publicada este lunes en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), recogida por Europa Press, vista la propuesta favorable de la Secretaría General del Sescam, en la que se considera de máximo interés la aceptación de dicha donación para destinar dicho importe de la donación, se aceptado la misma, que asciende a 11.240.000 euros.

La donación se realiza bajo la condición de su afectación a la finalidad de adquisición de los bienes y ejecución de los proyectos referidos. A estos efectos, el Sescam tramitará y formalizará los correspondientes contratos, de acuerdo con la normativa de aplicación, con objeto de destinar el importe de la donación a la finalidad expuesta.

La Fundación Amancio Ortega Gaona y el Sescam firmarán uno o varios convenios específicos y cuantos otros documentos sean necesarios en ejecución de lo aquí expuesto, en los que se concretarán las aportaciones periódicas que la Fundación Amancio Ortega Gaona realizará para sufragar los costes de actualización o dotación de los equipos, así como los de ejecución de las instalaciones y las obras recogidas en el Protocolo, dentro del máximo ofrecido por el donante.

En dichos convenios además se determinará cómo se harán los ingresos monetarios por la Fundación Amancio Ortega Gaona, así como el plazo y la documentación a aportar por el Sescam, con carácter previo a que se realicen dichos ingresos. En todo caso, dichos ingresos se realizarán en base a certificaciones expedidas por el Sescam en función de la instalación del equipamiento o de la obra recepcionada.