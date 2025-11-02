Un desfile lleno de historia: 216 años de la Batalla de Talavera

El alcalde de Talavera, José Julián Gregorio, acompañado por varios concejales del equipo de Gobierno, ha asistido este domingo al desfile conmemorativo de los 216 años de la Batalla de Talavera, un evento que ha reunido a decenas de recreadores históricos en el Parque de La Alameda y sus alrededores para rendir homenaje a uno de los hitos más destacados de la historia de la ciudad.

Organizado por la Asociación Española de Recreadores Históricos, en colaboración con el Ayuntamiento de Talavera de la Reina y el Grupo de Recreación Histórica de Talavera, el desfile ha incluido la recreación de un campamento de época y un emotivo acto de homenaje en el laurel de los Jardines del Prado, donde se han izado las banderas de España, Francia y Reino Unido, acompañadas por los himnos de cada país, según ha informado el Consistorio en nota de prensa.

Gregorio ha destacado «el valor de este tipo de iniciativas que ayudan a mantener viva nuestra historia y nuestras tradiciones, al tiempo que impulsan la cultura y el turismo en Talavera».

Además, ha agradecido a la asociación organizadora «su implicación y su esfuerzo», y ha subrayado «el compromiso del Ayuntamiento con la promoción del patrimonio y la memoria colectiva de la ciudad».

El desfile, que ha contado con la participación de numerosos vecinos y visitantes, ha puesto de relieve el papel de Talavera como escenario histórico y punto de encuentro entre culturas, historia y patrimonio.