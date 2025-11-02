Abre este lunes el plazo para visitar este importante castillo de Toledo

La Diputación de Toledo abre este lunes el plazo de solicitudes para participar en la experiencia de noviembre del programa ’12 meses, 12 experiencias’ en un castillo de la provincia de Toledo, que este mes tiene como protagonista el histórico castillo de Oropesa.

Según ha informado la institución provincial en nota de prensa, la iniciativa busca poner en valor el patrimonio, la historia y el atractivo turístico de esta emblemática fortaleza y su villa medieval; y el programa ofrece cuatro itinerarios divididos en pase de mañana y pase de tarde, con capacidad para 240 personas, con un aumento significativo respecto a ediciones anteriores.

El primer itinerario de la mañana, para 80 participantes, tendrá lugar el 8 de noviembre con una visita teatralizada con música medieval a cargo de la Asociación Musical Veritas Nostra de Oropesa, y concluirá con una cata de vinos y maridaje dirigida por la sumiller Isabel Peces y Mocca Catering by Valentín de Talavera de la Reina, amenizada por el grupo La Triunvirata.

El segundo itinerario de mañana, también para 80 personas, incluirá una visita guiada por la localidad y el interior del castillo a cargo de la técnico y guía oficial de la oficina de turismo de Oropesa, seguida de una cata de vinos y maridaje ofrecida por Delerio Res, con música del guitarrista Ivan Goncharuck de la Asociación Momentum String de Toledo.

El pase de tarde contará con dos itinerarios para un total de 80 personas, 60 en el primer pase y 20 en el segundo, abiertos a la participación de menores de 18 años y familias.

En concreto, el primer itinerario de tarde, para 60 personas, comenzará con un taller de elaboración artesanal de jabones ‘Jabón de Reyes’, impartido por Ana de Castilla de Santa Cruz del Retamar.

Y el segundo itinerario de tarde, para 20 personas, incluirá un taller de diseño y confección textil musicalizado titulado ‘Crea tu limosnera aromática’, a cargo de Tamara Hernández de Fuensalida y acompañado de la música de Ivan Goncharuck; y ambos grupos se reunirán después para disfrutar de una visita teatralizada con música medieval que cerrará la jornada.

Cada persona podrá reservar un máximo de dos plazas para uno de los itinerarios, y la confirmación de participación se realizará vía telefónica según el orden de inscripción.

El plazo de inscripción estará abierto desde el 3 de noviembre a las 9:00 horas hasta el 7 de noviembre o hasta completar las plazas disponibles; y quienes ya hayan participado en experiencias anteriores de 2025 no podrán inscribirse en el resto de castillos del programa.