Se enfrenta a cuatro años de cárcel tras ser pillado con cocaína en un pueblo de Toledo

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Toledo juzgará el próximo miércoles, 5 de noviembre, a A.P.M., para quien el Ministerio Fiscal pide una pena de cuatro años de prisión tras ser sorprendido con 180 gramos de cocaína en un control de agentes de la Guardia Civil en la localidad de Quintanar de la Orden.

Según el escrito de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, el día 5 de noviembre de 2022 dos agentes de la Guardia Civil, que se encontraban realizando labores propias de su cargo las calles de Quintanar de la Orden, procedieron a dar el alto al conductor de un vehículo en el que únicamente viajaba el acusado A.P.M.

Tras esto, los agentes procedieron a realizar un cacheo superficial al conductor, detectando que portaba en el bolsillo de su pantalón un envoltorio de plástico cuyo contenido resultó ser cocaína, que arrojaba un peso neto de 180,9 gramos con una riqueza media del 74,66%, y que tenía como destino el consumo por parte de terceras personas, conocidas o desconocidas, a cambio de un precio.

Según el informe técnico de valoración policial de la droga, la sustancia total de cocaína intervenida ascendería a un valor aproximado de 11.083 euros en el mercado, dado que el gramo de cocaína tenía en el segundo semestre del año 2.022 un precio medio de 61,27 euros.

Por todo ello, el Ministerio Fiscal considera a A.P.M. responsable de un delito contra la salud pública, en su modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud, por el que piden para él una pena de cuatro años de prisión, así como una multa de 22.167,48 euros.