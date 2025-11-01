El Hospital de Parapléjicos sale a las calles de Toledo

El Grupo de Divulgación Científica del Hospital Nacional de Parapléjicos, centro perteneciente al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) ha renovado su iniciativa de acercar a los ciudadanos el mundo de la investigación neurocientífica con motivo de la Semana de la Ciencia, que se celebra del 3 al 16 de noviembre.

La Semana de la Ciencia es una oportunidad para que tanto los toledanos como los visitantes de la ciudad puedan conocer de primera mano cómo la investigación mejora la vida de las personas, según ha informado el centro hospitalario en nota de prensa.

El equipo de voluntariado, compuesto por 16 personas de la Unidad de Investigación del centro, ha preparado un contenido con fotografías científicas, maquetas y pósteres explicativos de las investigaciones sobre el sistema nervioso que se llevan a cabo en el centro especializado en lesión medular.

Además, habrá actividades gratuitas de las que el público de cualquier edad podrá disfrutar y aprender, desde experimentos sencillos hasta talleres de dibujo y de modelado neuronas en plastilina.

Los científicos voluntarios estarán disponibles para responder a cualquier pregunta.

Estas actividades se realizarán en la plaza de Zocodover el viernes 7 de noviembre de 17.00 a 19.00 horas y el sábado 8 de 11.00 a 13.30 horas; y en el paseo Federico García Lorca el viernes 14 de 17.00 a 19.00 horas y el sábado 15 de noviembre de 11.00 a 13.30 horas.