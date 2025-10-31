Toledo, en aviso este viernes

La Sierra de San Vicente, en la provincia de Toledo, está en nivel amarillo (riesgo para ciertas actividades) este viernes por lluvias y, en general, son cuatro las comunidades autónomas, en alerta por lluvia o viento, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las acumulaciones previstas en la Sierra de San Vicente serán de 40 litros por metro cuadrado en doce horas.

En Castilla-La Mancha, esta última jornada de octubre los cielos estarán nubosos en zonas de montaña, especialmente en la mitad occidental, y habrá brumas y bancos de niebla matinales en la mitad este y lluvias al sur del sistema Central.

Las temperaturas no tendrán grandes cambios, con mínimas entre 10 y 11 grados en las capitales de provincia y máximas de 21 grados en Toledo y 20 en Albacete y Ciudad Real.

El viento se espera flojo del sur y suroeste.

Cuatro comunidades en alerta amarilla

En el conjunto del país, Galicia y Castilla y León están en alerta amarilla por lluvias de más de 60 litros por metro cuadrado en doce horas, al igual que Cáceres (Extremadura), a las que se suman Cantabria y Asturias por vientos de más 90 kilómetros por hora.

Galicia, además de por lluvias, está en alerta amarilla por temporal marítimo en A Coruña y Pontevedra, y se prevén vientos de hasta 61 kilómetros por hora con fuerza 7 y olas de 4 a 5 metros,

Las lluvias en la comunidad gallega dejarán acumulaciones superiores a 60 litros por metro cuadrado en doce horas de forma extensa en Pontevedra, y por encima de 40 y 50 litros por metro cuadrado en doce horas en el oeste y suroeste de A Coruña, respectivamente.

En la zona de la Montaña de Ourense se recogerán más de 40 litros por metro cuadrado en doce horas, de acuerdo a los datos.

También lloverá con intensidad en Castilla y León. En el sistema central de Salamanca las acumulaciones superarán los 60 litros por metro cuadrado en doce horas y asimismo en el sur de dicha provincia.

En el caso de la zona de Sanabria (Zamora) y sur de Ávila serán de más de 40 litros por metro cuadrado los niveles de lluvia en doce horas.

También está en alerta por lluvias el norte de Cáceres, con acumulaciones previstas de más de 60 litros por metro cuadrado.

Por otra parte, la zona de Liébana en Cantabria, el centro de esta comunidad y el valle de Villaverde están en alerta amarilla por vientos de entre 80 y 90 kilómetros por hora.

Asimismo, la cordillera de Asturias y Picos de Europa, en donde las rachas serán de más de 90 kilómetros por hora.