La condena que les cae a varios narcotraficantes que operaban en Toledo

La Audiencia de Valladolid ha condenado a siete personas como responsables de varios delitos vinculados al tráfico de drogas a penas que oscilan entre los cuatro años y medio y los siete años y nueve meses de cárcel, mientras que otra persona ha sido absuelta al no quedar acreditada su vinculación con los hechos ilícitos, desarrollados en las provincias de Valladolid, Zamora, Toledo y Madrid.

A todos los condenados se les atribuye en la sentencia la comisión de un delito de tráfico de drogas, aunque a cinco de ellos se les agrava la pena por considerar que formaban parte de un grupo criminal organizado, y a una de las condenadas también por tenencia ilícita de armas, según consta en la sentencia difundida por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

La investigación policial, basada en escuchas y seguimientos ante la sospecha de que se estaba produciendo tráfico de drogas al inicio de 2024, desembocó en la detención de estas ocho personas en mayo de 2024, mientras que el juicio se desarrolló en septiembre de 2025.

Uno de los acusados reconoció los hechos en la vista oral y asumió una pena de 6 años de cárcel por tráfico de drogas y el pago de una multa de 16.500 euros, mientras que el procedimiento siguió contra el resto de los encausados.

Finalmente, de entre los otros seis, cinco de ellos han sido condenados a 4 años y 6 meses de prisión por tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal, y al pago de 3.665 euros, mientras que la sexta persona, una mujer que operaba desde un trastero localizado en el municipio vallisoletano de Laguna de Duero, ha sido condenada a siete años y 9 meses de prisión por narcotráfico y tenencia ilícita de armas -pistola táser-, pero no por pertenencia a grupo criminal.

Estas personas tenían diferentes propiedades desde las que operaban en Laguna de Duero (Valladolid), Morales de Toro (Zamora) y Madrid, aunque también disponían de otra vivienda en Illana (Toledo), vinculada a la actividad delictiva del grupo criminal.