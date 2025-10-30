Robaba a punta de pistola en Toledo; detenido en Talavera

La Guardia Civil ha detenido a una persona por dos robos con violencia e intimidación cometidos en sucursales bancarias de la provincia de Toledo. En ambos casos, el asaltante exhibió una pistola para amenazar e intimidar a los empleados.

Según informa la Benemérita, el primer robo tuvo lugar el 21 de marzo de este año en una entidad bancaria del municipio de Valmojado, donde el asaltante logró sustraer alrededor de 6.000 euros.

Con las imágenes de las cámaras de seguridad se pudo comprobar que esta persona actuaba sola, utilizando un vehículo previamente sustraído para desplazarse hasta el lugar. Una vez dentro de la sucursal ocultó su rostro con una mascarilla y gorra para dificultar su identificación.

Ante la gravedad de los hechos, la Policía Judicial de la Guardia Civil inició la operación ‘Orionto’ para identificar al autor.

El pasado día 23 de octubre la Guardia Civil tuvo conocimiento de un segundo robo en un banco de la localidad de Quismondo. El autor empleó el mismo modus operandi intimidando al empleado con un arma de fuego y logrando sustraer unos 3.700 euros.

Los agentes estudiaron las grabaciones de las cámaras de seguridad y comprobaron que el autor de ambos hechos tenía una apariencia similar y que había huido del lugar con un vehículo de características parecidas.

En base a estos datos y a la información recabada tras el primer robo se estableció un dispositivo operativo en Talavera de la Reina (Toledo), donde los agentes localizaron el vehículo utilizado y más tarde al presunto autor, al que identificaron y detuvieron.

En el registro del domicilio del detenido se ha conseguido recuperar la totalidad del dinero sustraído, el arma utilizada -una pistola de aire comprimido-, prendas de ropa utilizadas en el robo, diversas herramientas para forzar vehículos y un arma blanca.