Los dueños de los bares de este pueblo de Toledo están más tranquilos; hay dos detenidos

La Guardia Civil ha logrado detener a los dos presuntos autores de tres robos con fuerza cometidos en distintos bares de la localidad de Yuncos (Toledo).

Agentes del Puesto Principal de Illescas fueron alertados de que, durante la madrugada del viernes 17 de octubre, se estaban produciendo varios robos con fuerza.

Según informa el instituto armado, los autores conseguían acceder al interior de los establecimientos fracturando las cristaleras, utilizando para ello la tapa de una alcantarilla.

La detallada descripción de los autores aportada por diferentes testigos, permitió la rápida localización e identificación de los mismos los cuales habían huido a pie del lugar de los hechos.

Con esta intervención, se han esclarecido tres delitos de robo con fuerza, en los que se sustrajeron aproximadamente 800 euros de las cajas registradoras.