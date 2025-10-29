El cementerio de Toledo tendrá horario especial con motivo de Todos los Santos; los detalles

El cementerio de Toledo permanecerá abierto este sábado, día 1, en horario ininterrumpido de 8.00 a 20.00 horas mientras que, a partir del 2 de noviembre, el horario volverá a ser de 8.00 a 18.00 horas.

Un día especial para el que se han intensificado durante estos días las labores de mantenimiento, limpieza y adecuación de viales, jardines y zonas comunes, de modo que el cementerio presente su mejor aspecto para recibir a todas las familias que, como cada año, acuden a honrar la memoria de sus seres queridos, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

De hecho, según ha explicado la concejal de Obras y Servicios, Loreto Molina, «está todo preparado y cuidado con esmero, como corresponde a un lugar de respeto, recuerdo y paz». De hecho, ha señalado, se han acometido pequeñas reparaciones, plantación de flores de temporada y mejora del alumbrado y del mobiliario urbano, para ofrecer un entorno digno y acogedor.

Además, con el fin de facilitar los desplazamientos hasta el Cementerio Municipal, se va a reforzar el servicio de autobuses urbanos con líneas especiales desde Zocodover y Santa María de Benquerencia hasta la puerta principal del cementerio, con frecuencias regulares durante toda la jornada.

Desde Zocodover el primer servicio se realizará a las 8.00 horas y el último a las 20.00 horas, con frecuencias de 45 minutos, realizando paradas en los principales puntos de la ciudad: Safont, Alfonso VI, Reconquista, Rosa Parks, Bruselas, Zaragoza, Ronda de Buenavista, Avenida de Europa, General Villalba y Paseo de San Eugenio.

Desde el barrio de Santa María de Benquerencia el primer servicio será a partir de las 8.00 horas y el último a las 20.00 horas, con una frecuencia de 30 minutos, conectando la cabecera en la calle Alberche con Río Guadiana, Avenida de Santa Bárbara, Paseo de la Rosa, Marqués de Mendigorría y Paseo de San Eugenio.

Durante estos días, el Ayuntamiento invita a los toledanos a visitar el cementerio con tranquilidad y respeto, contribuyendo entre todos a mantener un ambiente sereno y ordenado.